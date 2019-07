Saquean casa de Lydia Cacho y envenenan a sus mascotas

Por más que lo intenten no dejaré de investigar. El miedo no colonizará mi espíritu. Soy periodista, soy feminista y defensora de #DerechosHumanos el poder conlleva responsabilidad social. A los que me amenazan les digo: #AquíNadieSeRinde #Justicia #NiñezPrimero pic.twitter.com/WW3J2P3xGd — Lydia Cacho (@lydiacachosi) 22 de julio de 2019

Dos hombres allanaron este domingo el domicilio de la periodista y defensora de derechos humanos Lydia Cacho, robaron su equipo de trabajo y envenenaron a sus mascotas.De acuerdo con un reporte de la organización defensora de periodistas Article 19, los hombres robaron “material periodístico altamente sensible”, por lo que presume que “se trata de un acto de represalia por su ejercicio de defensa de derechos humanos y de su libertad de expresión”.Los agresores irrumpieron en el domicilio de Lydia Cacho ubicado en Puerto Morelos, Quintana Roo, a las 18:30 horas del domingo, después de romper los cables de las cámaras de seguridad y desactivar la alarma.El equipo sustraído incluyó una grabadora de audio, tres cámaras fotográficas, varias tarjetas de memoria, una computadora portátil y 10 discos duros con información relacionada con caso de pederastia.Article 19 informó que “afortunadamente la periodista tiene respaldos de seguridad en el extranjero”.Además del robo de información, los responsables desordenaron su recámara y destrozaron objetos como fotografías familiares y ropa interior.“Esto sucede en el contexto de la búsqueda de justicia de Lydia Cacho por la tortura a la que fue sometida en 2005 por parte de un grupo criminal de poder encabezado por altos funcionarios y empresarios de Puebla y Quintana Roo”, denunció la organización.Por su parte, Lydia Cacho compartió una fotografía en la que aparece con una playera que tiene la leyenda ‘No + pederastas, No + corrupción, No + impunidad’ y escribió que “por más que lo intenten no dejaré de investigar. El miedo no colonizará mi espíritu. Soy periodista, soy feminista y defensora de derechos humanos”.“A los que me amenazan les digo: #AquíNadieSeRinde”, finalizó.