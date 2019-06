Saquean iglesia en Córdoba, Veracruz

En Córdoba, Veracruz, la iglesia de San Nicolás de Bari fue saqueada por unos ladrones que ingresaron por una de las ventanas del templo; se llevaron limosnas e intentaron sacar una imagen sacra, pero no lo lograron porque no cabía por donde pretendían salir.En un comunicado, el sacerdote Juan José Mexicano González acusó que del robo se percataron cuando intentaban abrir el templo y señaló que lo más valioso que tienen en esa iglesia, el Santísimo Sacramento, no había sido robado, pero sí habían roto uno de los vitrales donde se encontraba a resguardo.El sacerdote lamentó la inseguridad que ya alcanzó a los religiosos y sus lugares de culto.Aseguró que hay decepción de lo que sucede con los tres niveles de gobierno porque las estadísticas no concuerdan con lo que en realidad sucede en temas de inseguridad."Todos los días hay diferentes tipos de delitos en Córdoba que no son denunciados", dijo.También anunció que no presentaría la denuncia correspondiente porque los procesos legales que se llevan a cabo en la Fiscalía "son muy largos y nunca se resuelven".Además de mencionar que los ciudadanos por eso se inhiben y no presentan denuncia debido a los malos procesos actuales copiados de un modelo de justicia chileno que se implementó en el país.El pasado domingo, el obispo Eduardo Patiño informó que las actividades litúrgicas vespertinas en las iglesias de la región han sido suspendidas por la inseguridad que impera en la región.