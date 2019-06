Sara Maldonado, defiende los recursos naturales

Para Sara Maldonado los verdaderos superhéroes son aquellos que con sus acciones generan un cambio, por lo que la actriz mexicana junto con un grupo de amigas ha emprendido una iniciativa en favor de la sustentabilidad.Este tema no es nuevo ni mucho menos una moda para la intérprete, quien desde hace varios años ha mostrado su interés en ser partícipe de un cambio en favor del cuidado del planeta y sus habitantes.Por esta razón la protagonista de El juego de la vida confirmó que volverá a retomar los trabajos sobre bienestar en su plataforma digital, sólo que ahora enfocada de lleno en la sustentabilidad, a la preservación de los recursos naturales, a la espera de que este proyecto crezca y llegue a más personas.“Por cuestiones personales hace algún tiempo puse el proyecto en pausa; sin embargo, ahora pretendo junto con mis socias enfocarlo a este tema de la sustentabilidad y aprovechar lo que ya se sabe para hacer acciones muy concretas y de impacto”, explicó Maldonado.La actriz indicó que será a fines de este año cuando presente el proyecto bien estructurado, “lo que buscamos es compartir herramientas de sustentabilidad, donde podríamos trabajar de manera conjunta entre las autoridades y nosotras”.“Para mí sería un gran logro que esta iniciativa pudiera llegar a las escuelas, porque aunque ya tienen materias que les hablan de esta problemática, siempre es necesaria la práctica”, apuntó la actriz conocida por su trabajo en series como La reina del sur y Camelia la texana, entre otras.Destacó que sería bueno trabajar en conjunto con las autoridades, y que poco a poco se sumaran más personas para seguir creando conciencia y hablar de sustentabilidad, con el objetivo de encontrar el equilibrio entre el medio ambiente y el uso de los recursos naturales.Indicó que el tema parece complicado, pero consideró que es más bien una cuestión de hábitos que se deben cambiar para que se realice de una manera cotidiana.“Practicar yoga me llevó a entender qué es lo que buscaba con esta plataforma”, compartió la actriz, quien cuenta con casi dos décadas de trabajo en la industria del entretenimiento, por ello ha decidido aprovechar esa popularidad para llevar el proyecto a otro nivel.Destacó que otro anhelo que tiene es la realización de talleres de cine sobre conciencia ambiental; sin embargo, antes de que llegue la presentación de la plataforma, dijo que debe buscar los canales necesarios para acercarse a las autoridades y poder trabajar en conjunto.Pero no sólo el medio ambiente es su prioridad, ya que también manifestó su interés por el movimiento Ya es hora, el cual pretende detener la violencia a las mujeres y fue lanzado en el marco de la entrega de los Premios Ariel 2019, celebrados el pasado 24 de junio en la Cineteca Nacional.“No soy parte del movimiento, pero estoy a favor, por lo que representa y porque creo que alzar la voz siempre va a generar un cambio. Debemos unirnos y cosas buenas pasarán”, comentó Maldonado, al demandar que se acabe la violencia de género.A la par, la actriz se centra en un nuevo proyecto de teleserie en el que da un giro a lo que había venido realizando con personajes más crudos e historias de vida en torno al narcotráfico.En el ámbito actoral, Sara regresa con Los elegidos, una historia de ciencia ficción que habla sobre la familia, lo que representa y sus valores, aderezada con una temática fantástica de chicos, que si bien tienen poderes sobrenaturales, no son superhéroes. En esta producción, ella y Carlos Ferrero pretenden conquistar al público infantil, pero sobre todo llevar un mensaje aspiracional, de igualdad y tolerancia.