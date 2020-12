Sara Maldonado vuelve a ser feliz tras episodio de infidelidad

Escuchar Nota

A finales del mes de noviembre,cegada por el coraje, evidenció la infidelidad de, quien durante un viaje a Tulum le puso el cuerno con una mujer llamada Andrea, según le informó él.Pese a que Sara Maldonado se arrepintió de su actuar e incluso se dijo avergonzada ya que además de exhibir a su expareja y a ella misma, reveló que semanas antes había abortado y que además estaba aislada por, no dio más información sobre lo que ocurrió una vez que todos nos enteramos del engaño.Fue una amiga cercana a la actriz quien dijo la revistaque Juan Sebastián había salido de la casa y que ella estaba devastada y vulnerable por lo que podría caer en el alcoholismo, razón por la que su familia estaba muy preocupada.Sin embargo, la actriz de la serie televisiva “Los elegidos” quiso desviar la atención, pretender que nada había pasado y días después publicó en su cuenta de Instagram una vieja foto de sí misma en bikini asegurando que todo se encontraba bien: “Pase lo que pase siempre habrá algo o alguien por quién sonreír”, escribió en aquel momento.Sara Maldonado supera engaño de Juan Sebastián ÁvilaDesde entonces Sara Maldonado se ha mantenido firme y con la frente en alto. Contrario a lo que sus seguidores sospechaban, la actriz no abandonó las redes sociales y tampoco se ocultó en su hogar, por el contrario, ha estado activa compartiendo recuerdos de sus viajes así como pidiendo que no bajemos la guardia frente a la pandemia por coronavirus.Hoy finalmente y con la llegada de la Navidad, Maldonado no se encuentra nostálgica, por el contrario, por primera vez y en muchas semanas se siente feliz por lo que se tomó un tiempo para agradecer el apoyo de sus amigos y de sus fans que estuvieron al pendiente de su salud y de su estado de ánimo durante su duelo de pérdida de pareja.