Sarah Kohan comparte meme de su recién nacido

Sarah Kohan está tan enamorada de su bebé, el pequeño Noah, que ya se acostumbró a captar los momentos que vive en su día a día.Y así como en su cuenta de Instagram es común ver selfies con él o fotosdel pequeño, la modelo australiana ha incluido una nueva forma de compartir las fotos de su bebé: ¡los memes!Eso sí, la esposa del futbolista mexicano Javier “Chicharito” Hernández admitió que ella no fue la de la idea de divertirse un poco con las poses de Noah. El autor intelectual de la travesura fue el fotógrafo Niccolo de Zambiasi, mejor conocido como Nicco, quien por cierto es socio de Sarah y “Chicharito" en el vlog Naked Humans .Pues bien, la travesura consistió en retratar a Noah mientras éste dormía en una pose divertida, es decir, con un brazo levantado y los dedos en una extraña posición. A Nico se le ocurrió sobreponer la foto del bebé en otra imagen, la de un concierto de Andrea Bocelli… El resultado, véanlo ustedes mismos, es muy divertido.La foto lleva muy poco tiempo de haber sido publicada y ya ha recibido más de 22 mil me gusta. Pero también ha tenido ya reacciones en contra.“Sólo es un bebé que merece respeto... como permites que lo exhiban así, tu eres mexicano y sabes perfectamente cómo es la crianza aquí... esto es de verdad penoso... tiene solo días de nacido. Un bebé debe estar con mamá y papá... deberías proveerle seguridad. Qué pena... eras admirable... ahora todo esto es un circo… Y me puede importar nada... tu nuevo estilo , según tu de vida. Ese bebé debe estar cuidado, apapachado... no expuesto", escribió una seguidora.Según dio a conocer el futbolista mexicano, Noah llegó al mundo el 15 de junio, que coincidió con el Día del Padre . El bebé nació en Londres, Inglaterra, donde su papá juega para el equipo West Ham United.Esta situación podría cambiar, pues el jugador anunció su acuerdo con el equipo para dejar de pertenecer a sus filas. “Creo que West Ham y yo acordamos que lo mejor para mí es que salga del club. Mi agente me está buscando otro equipo, si no lo hay culminaré mi año de contrato sin problemas”, anunció Chicharito a través de su vlog.