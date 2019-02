Sarampión en Filipinas deja más de 200 muertes en 2 meses

Un informe de la Organización Mundial de Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) advierte hoy sobre la rápida propagación del sarampión en Filipinas que ha dejado más de 200 muertes en menos de dos meses, informó Prensa Latina De acuerdo con el documento citado por el sitio local de noticias Philstar, entre el primero de enero y 23 de febrero se han reportado 12 mil 736 casos de la enfermedad, un aumento significativo en comparación con los dos mil 789 casos y 25 muertes reportadas en el mismo período del año pasado.Según datos oficiales, el 57 por ciento de los afectados son niños menores de cinco años, el 10 por ciento tiene entre 6 y 15 años, mientras que el 15 por ciento cuenta entre 16 y 30 años.La alerta en todo el país continúa ya que el 63 por ciento de los casos no han sido vacunados, indica Philstar.Asimismo, el informe de la OMS y la Unicef destaca que 'el riesgo general sigue siendo elevado debido a un gran número de niños y adultos sin protección'.Datos oficiales del registro civil reflejan que en Filipinas se observa una disminución en el número de infantes que reciben vacunación debido a una aparente preocupación de los padres por el escándalo de Dengvaxia.Ese proyecto de 3,5 mil millones de pesos filipinos (más de 57 millones de dólares) se implementó durante la época del ex presidente Benigno Aquino III.El plan provocó indignación en la población después de que se reveló que la vacuna podría haber colocado a estudiantes que nunca tuvieron fiebre del dengue en riesgo de contraer una enfermedad más grave.Recientemente el presidente Rodrigo Duterte expresó su preocupación por una disminución en el número de niños que reciben las vacunas necesarias para su crecimiento sano.El mandatario filipino agregó que los padres tienen otras opciones si no quisieran optar por la vacuna de Dengvaxia.Investigaciones médicas señalan que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se propaga fácilmente a través de la tos y los estornudos, destaco Prensa Latina Sus complicaciones incluyen diarrea, infección del oído medio, neumonía, encefalitis, desnutrición, ceguera y puede llevar a la muerte.