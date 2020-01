Saraperos de Saltillo preparan festejos de su 50 aniversario

Escuchar Nota

Integrantes de la directiva del equipo de béisbol de los Saraperos de Saltillo presentaron el libro de los 50 aniversario del equipo.El evento se realizó el 16 de enero a las 11:00 horas, en el Sport City, a donde se dieron cita autoridades estatales y municipales, a demás de jugadores, ex jugadores y ex presidentes del equipo.La ceremonia estuvo encabezado por César Cantú García, Presidente del Consejo de Administración del equipo.Durante este año se prepara varios festejos donde participaran jugadores y aficionados, como el Fan Fest, Leyendas carrera pedestre 5 y 10K, Rib Eye Fest, entre otras.También hubo reconocimientos a ex presidentes del club.El presidium posó con el libro conmemorativo.