Sargazo amenaza a Quintana Roo por quinto año consecutivo

Se reporta poco Sargazo en la Rivera Maya! Hoy a las 12:13 pic.twitter.com/sXC740fvZA — Nacho Cabrera (@icabreraf) 21 de abril de 2019

Desde la Federación trabajamos coordinadamente con el @GobQuintanaRoo y los municipios de la entidad para atender la problemática del sargazo.



Siempre, la cooperación es la mejor vía para resolver los problemas de México. pic.twitter.com/HrS72iTUy9 — Zoé Robledo (@zoerobledo) 13 de abril de 2019

Playa del Carmen.

Mucho sargazo hoy !! pic.twitter.com/FqghjbCPuE — paloma góst (@palomagostoli) 17 de abril de 2019

Sábado de sargazo y gloria! pic.twitter.com/8UZkcQEDWV — Iván Cortes (@IvancortesActor) 20 de abril de 2019

Este es el quinto año consecutivo en el que las playas de azul turquesa del Caribe mexicano se ve amenazado por el sargazo a las playas de Quintana Roo.De acuerdo con Milenio, imágenes satelitales enviadas por la Universidad del Sur de Florida, Estados Unidos, muestran que la cantidad de sargazo que arribará a las playas mexicanas este 2019 será 300 por ciento mayor a la de 2018.La razón es que la masa de alga con dirección a las playas de Quintana Roo no deja de moverse y crece a diario.Para contrarrestar el problema, un grupo de científicos, investigadores y oceanógrafos, así como autoridades estatales, requieren la inversión de mil millones de pesos, pero la ayuda aún no llega.El proyecto está ideado para que el satélite pueda ubicar las algas y recolectarlas en altamar, a través de embarcaciones de gran calado. Luego, deben recoger aquellos remanentes de la “maleza marina” y entregarla a otras industrias para que puedan procesarla y convertirla en combustibles, zapatos o casas.No obstante, el subsecretario de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, Óscar Álvarez, asegura que financiar este proyecto no será tarea sencilla:“Para obtener los recursos el Congreso de la Unión tendría que incluirlos en el presupuesto que año tras año se le otorga a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la zona federal marítimo terrestre o alguna otra dependencia gubernamental, pues mientras no esté en la legislación no puede asignarle fondos, y dependemos únicamente del dinero del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden) o de lo que aporten los hoteleros”.Por lo pronto, la recolección este año seguirá siendo de manera manual.