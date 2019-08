Sargazo llega a zona occidental de Cuba

La Habana.- El sargazo que afectó en meses pasados las costas mexicanas, alertó ahora a las autoridades de Cuba donde su llegada se presenta en el extremo occidental de la isla, que desde el 2015 reportó un crecimiento considerable de la macroalga.



Aunque se desconocen las causas de este fenómeno, Lázaro Márquez, director del Parque Nacional Guanahacabibes, dijo que “entre las hipótesis que se manejan está la de que se debe a la elevación de las temperaturas, producto del cambio climático”.



“Otros investigadores consideran que se encuentra relacionado con alteraciones en el patrón de distribución de las corrientes oceánicas y los vientos predominantes, y también hay quienes lo relacionan con el incremento de los nutrientes que llegan al mar a través de los ríos, incluyendo fertilizantes nitrogenados”, refirió.



De acuerdo con el especialista, el programa de monitoreo de la flora y de la fauna típicas de la península demostró que las afectaciones producidas en las zonas costeras tienen un efecto en los procesos relacionados con especies como las tortugas marinas, de acuerdo con el diario local Granma.



Puntualizó que “han estado incidiendo sobre los arrecifes coralinos y los pastos marinos, dos de los ecosistemas más importantes para el desarrollo de la vida bajo el agua. Lo llamativo no está en la presencia del sargazo, algo que tradicionalmente ha ocurrido sobre todo entre los meses de abril y julio, sino en las enormes cantidades en que ha estado arribando a la región”.



“En lo que va de 2019, el monitoreo sistemático ha permitido determinar la aparición temprana de grandes volúmenes desde el mes de febrero, lo cual no tiene precedentes en años anteriores, con un incremento alarmante en sitios donde no se había reportado, particularmente en el sector litoral extendido desde La Bajada hasta Cabo Corrientes”, anotó.



Márquez puntualizó que en algunas playas de Guanahacabibes se han formado bancos de hasta 1.4 metros de alto, que obstaculizan la llegada de las tortugas para anidar, por lo que los especialistas propusieron abrir brechas para que los quelonios puedan entrar a depositar sus huevos y volver a salir.



Refirió que algunas playas de la península perdieron por momentos su color azul; sin embargo se realizó un sistema de alerta temprana en toda el área para obtener información actualizada, y el personal recorre cada día la zona litoral.



Anotó que “los especialistas del área protegida ejecutan un monitoreo sistemático, mediante exploraciones a varios sitios de la península, para documentar y valorar en su total magnitud los alcances y consecuencias de ese evento”.



Aun cuando en las últimas semanas se constató una disminución de la llegada del sargazo, el director del Parque advirtió que es un proceso anómalo, con fluctuaciones temporales, por lo cual pudiera volver a incrementarse con intensidad en cualquier momento.