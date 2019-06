Sargazo no es un problema grave, tiene solución: AMLO

La llegada masiva de la micro alga conocida como sargazo no es vista por el gobierno federal como un problema grave, pues tiene solución, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.Desde Tulum, Quintana Roo, el titular del Ejecutivo, consideró que ese problema tiene solución y por ello no lo ven tan difícil de solucionar."Vamos a seguir apoyando con el asunto del sargazo, yo no he hablado mucho de eso porque no considero como muchos sostienen que es gravísimo. No, no, lo vamos a resolver."Ya di instrucciones al secretario de Marina, y se van a construir embarcaciones especiales para recoger el sargazo”, recalcó López Obrador en su discurso en Tulum, una de las zonas afectadas por la llegada masiva de sargazo.El presidente reconoció que sí hay que poner orden en el desarrollo urbano de la región de la Riviera Maya, incluyendo las playas."Ha habido mucho desorden, mucha anarquía, también abusos, despojos de tierra. Hay que poner orden en eso. Le estoy dando la instrucción al Procurador Agrario que se va a venir a trabajar el tiempo que sea necesario a Quintana Roo para poner orden en este asunto”, expuso.Dijo que las inversiones planeadas para la región son de al menos 40 mil millones de pesos por la construcción del Tren Maya.Además, están reconoció que en el sureste se construirá una planta de generación de electricidad y se garantizará su funcionamiento con abasto de gas natural.Hay una deuda histórica con el sureste, reconoció, porque esa región ha dado durante décadas recursos a la federación vía petróleo y turismo, sin que se le haya retribuido en la misma magnitud.