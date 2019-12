Sarita intenta colarse a fiesta de Eva Longoria y Ricky Martin

“Ustedes saben que Sarita desde el día que murió José José se puso las pestañas, empezó a dar entrevistas, le gusta el fashion, le gustan las cámaras, le gustan las fiestas y está de fiesta como loca”.



"Si no estás en la lista aunque seas paulina rubio, o quien sea, no entras".



A más de dos meses de la muerte de, hija menor del intérprete, sigue dando de qué hablar debido a que en los últimos meses la abraza la polémica e incluso “el odio” de algunos mexicanos.Como sabrás, el gran error de la hija de Sara Salazar, fue anunciar sus planes para incursionar en la industria musical a pocas horas de que ocurriera el deceso de 'El príncipe de la canción', para empeorar las cosas tomó malas decisiones a la hora de dar entrevistas mientras sus hermanos José Joel y Marisol Sosa aseguraban desconocer el paradero del cadáver de su padre.La gota que derramó el vaso fue el impedimento para que las cenizas de José José se enterrarán en su totalidad en tierra azteca, puesto que fueron divididas y ahora una parte permanece en Miami. Por todo esto, Sara fue apodada “la villana más odiada de México”.La atención sobre “la villana de moda” continúa y es que ahora se están burlando de ella porque no logró colarse a la reciente fiesta que ofrecieron Ricky Martin y Eva Longoria.Sarita quería colarse pero le niegan el acceso a la fiestaEn el programa de YouTube “Chisme No Like” se informó que Sarita se considera tan popular e importante desde que murió su padre como para ser requerida en cualquier evento que reúna a la crema y nata de la farándula.Por lo que tras dar detalles de la vida actual de Sosa, Ceriani indicó que actualmente en Miami se lleva a cabo el ArtBasel, razón por la que Ricky Martin y Eva Longoria ofrecieron una fiesta para recaudar fondos para sus respectivas fundaciones por lo que una vez que se enteró Sara se aventuró a ir pero se llevó una gran sorpresa cuando le negaron el acceso.Al evento, Sarita habría acudido acompañada de su marido Yimmy Ortiz, por lo que ambos se quedaron "vestidos y alborotados". Lamentablemente no hay video del penoso momento.