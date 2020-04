SAT acuerda con empresas deudoras de impuesto pago de 15 mmdp

Escuchar Nota

“Si es un fraude, será por la vía civil, pero no vamos a dejar de presentar querellas o denuncia, porque no debemos permitir la corrupción, ni el influyentísimo, ni la impunidad.

#Nacional: Se aumentó a un millón de créditos a pequeñas empresas que tienen trabajadores inscritos en el IMSS y que actuaron con responsabilidad y no despidieron a sus trabajadores ni reducieron el salario ante el brote del Covid-19.https://t.co/L6ZKeP5IjG — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) April 16, 2020

El presidentedijo que hasta ayer, las. Sin embargo, señaló quey que están en condiciones de hacerlo, por lo que se presentarán las denuncias civil o penal, de acuerdo a lo que corresponda.“Hay quien está en disposición de llegar a arreglos y hay quienes no quieren pagar, porque había así había la costumbre, era un asunto que siempre arreglaban con influyentísimo y no pagaban, era una mala costumbre, en esos casos, de acuerdo a lo que se trate’, explicó el presidente al mencionar que se recurrirá a la denuncia.“Hay empresarios que están llegando acuerdo y ya se cuentan con 15 mil millones, y con el tiempo. No descartamos que sigamos cobrando a los que tienen y deben; y esto nos puede permitir seguir bajando recursos a la gente que más lo necesita”.