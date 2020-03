SAT lanza declaración anual prellenada para personas morales

Escuchar Nota

El Financiero

Ellanzó por primera vez para lasel servicio de, para el ejercicio fiscal de 2019.La declaración anual para personas morales se presenta dentro de los primeros tres meses del año siguiente del ejercicio que se trate, pero tradicionalmente, los contribuyentes presentan la declaración en este mes.Informó que las personas morales pudieron encontrar en el, a fin de que verificaran los datos de los comprobantes de nómina que se emitieron y el entero de las retenciones que efectivamente se realizaron.Esta información es la que utilizó la autoridad como insumo para elen la declaración anual 2019.Los contribuyentes tuvieron los dos primeros meses del año para corregir algún error, algo que es importante mencionar porque, por disposición legal, el pasado 29 de febrero fue el último día para hacer correcciones en los CFDI de nómina.Mientras que en las declaraciones provisionales precargadas, detalló que si el entero de las retenciones no se efectuó, las personas morales que ingresen al aplicativo de la declaración verán ese mes como no pagado porque no está precargado, por lo que ese mes no sería deducible.Cabe señalar que la declaración prellenada, por lo cual si se desea presentar la declaración anual de 2018 o de ejercicios anteriores, el contribuyente podrá presentar la declaración pero utilizaando el formato anterior.Patricia Delgado Medellín, administradora Central de Declaraciones y Pagos del SAT, aseguró en una breve declaración que “este año será más fácil para las personas morales presentar la declaración anual, será más sencillo, ya que es la primera vez que encontrarán este aplicativo precargado las personas morales del régimen general”.Datos del SAT indican queestán obligadas a presentar la declaración anual.Las personas obligadas son: sociedad mercantil; asociación civil; sociedad cooperativa de producción; institución de crédito, de seguros y fianzas; almacenes generales de depósito; arrendadora financiera; unión de crédito; sociedad de inversión de capitales; organismos descentralizados que comercialicen bienes o servicios, y fideicomiso con actividades empresariales.También aplica para quienes son importadores, exportadores, fabricantes, comercializadoras y prestadoras de servicios, y realizan actividades lucrativas.