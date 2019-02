SAT realizó pagos en plazas no autorizadas por 3.1 mdp en 2017

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que en 2017, en la partida “Remuneraciones al personal eventual” del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se observó que se realizaron pagos por 3 millones 193 mil pesos en plazas no autorizadas, 839 mil 500 pesos en niveles no autorizados y pagos en demasía por 166 mil 400 pesos.Tras la fiscalización de la gestión financiera del presupuesto asignado al SAT para comprobar que se ejerció y registró conforme a los montos aprobados en la legislación, la ASF también encontró que no se proporcionó la documentación que acredite el entero de recursos a la Tesorería de la Federación por 72 mil 700 pesos por concepto de pagos de becas y por 27 mil pesos por pagos en demasía a prestadores de servicios eventuales, los cuales fueron reintegrados por los prestadores de servicios mediante cheques de caja a la cuenta bancaria del SAT.De acuerdo con la tercera entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, de la partida “Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos”, la Auditoría detectó que se realizaron pagos por 35 mil 300 pesos por concepto de suministro de combustible a once vehículos que no se encontraron dentro del "Universo de vehículos a los cuales se les proporcionará el suministro de combustible".De la partida “Servicios de vigilancia”, se realizaron pagos de los cuales no se proporcionó la documentación comprobatoria por 3 millones 72 mil pesos, ni la documentación que acredite el cobro de deductivas por 434 mil 700 pesos.