‘¿Satisfecho con su venganza?’, preguntan a Bartlett en Tabasco

Tabasco.- El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, fue duramente cuestionado durante la rueda de prensa que ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las inundaciones en Tabasco.



Una reportera la preguntó si ya estaba satisfecho “con su venganza” o “todavía faltaba más”, en alusión a que los tabasqueños tienen la “percepción” de que Bartlett es el responsable del “mal manejo” de la presa Peñitas, que inunda Tabasco cuando abruptamente desfoga sus aguas.



Turbado, el funcionario respondió que atendía las instrucciones del presidente López Obrador y estaban trabajando en equipo.



“Ha tenido el presidente varias reuniones en Palacio Nacional para analizar la situación de Tabasco, para resolver el problema de las presas y es lo que puedo decir, que hemos trabajado junto con el presidente en lo que ha ordenado y así seguiremos”, respondió y dio las gracias.



Pero la percepción de la gente “es que hay venganza de usted hacia nosotros, la percepción del pueblo tabasqueño, es lo que sentimos”, replicó la reportera.







E intercedió el presidente López Obrador.



“Pues yo creo que es infundado, con todo respeto. Si así lo piensan mis paisanos, no creo que sean todos los que piensen de esa manera, pero si tienen esa percepción, yo les diría que es equivocada, lo digo con todo respeto, porque el licenciado Bartlett ha estado apoyando y estamos trabajando en equipo, en forma coordinada”, opinó el mandatario.



Manifestó que para el manejo de las presas del Alto Grijalva tienen que intervenir los técnicos de la CFE y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y citó como ejemplo el análisis minucioso que hicieron en los últimos días “para que no se soltara tanta agua”.



“Y le atinaron, porque se había incluso pensado en desfogar la presa hasta en 2 mil 500 metros cúbicos por segundo, lo que hubiese significado pues mucho riesgo, la inundación de Villahermosa, la posible inundación de Villahermosa”, señaló.



Explicó que con los técnicos se hizo hoy un replanteamiento y se acordó que si se iban a desfogar dos mil 500 metros cúbicos por segundo, que se hiciera de manera gradual y sólo dos horas se estuvo soltando agua en una cantidad de dos mil 100 metros cúbicos por segundo.



Recordó que en la pasada inundación de Villahermosa no hubo el cuidado que ahora se ha tenido, un seguimiento continuo y consulta permanente con el gobernador Adán Augusto.



En aquella ocasión, añadió, abrieron las compuertas sin ninguna consideración, no hubo análisis de cálculo, ahora los técnicos de la CFE y de Conagua “hicieron muy buen trabajo”.



El presidente celebró que haya dejado de llover, pero advirtió que si hay precipitación y se suelta el caudal de los dos mil 500 metros cúbicos por segundo, “pues ahora estaríamos muy preocupados de cómo íbamos a pasar la noche y cómo íbamos a amanecer en Tabasco”.



Entonces, “yo quiero aprovechar para hacer un reconocimiento a los técnicos”, agregó y reiteró que cambiará la política del manejo de las hidroeléctricas.



“Va a ser distinto, pero no es responsable ni mucho culpable el licenciado Bartlett”, remachó el presidente López Obrador en defensa titular de la CFE.