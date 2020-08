Saturados hospitales Covid en la ciudad

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- El Hospital General “Salvador Chavarría” amaneció este martes con su área Covid saturada, donde se adecua una carpa para valorar a quienes llegan y se han tenido que hacer traslados a Ciudad Acuña y Monclova.



Rosario Tello, directora del Hospital General Salvador Chavarría, informó que este martes se mantenían las 20 camas que tienen en el área Covid ocupadas por pacientes de Piedras Negras.



Anteriormente se prestaba apoyo para Ciudad Acuña, luego sólo Región Carbonífera y Cinco Manantiales, no obstante ante el alto número de contagios positivos se ha incrementado el número de pacientes de Piedras Negras.



Indicó que no siempre está saturada el área Covid, pues es variable dependiendo cómo van respondiendo a los tratamientos con los que se tienen egresos y se da acceso a los que llegan.



Si llega algún paciente para hospitalización, indicó que se le mantiene en una carpa que se tiene afuera del área de hospitalización, donde se encuentra una camilla, tanque de oxígeno y se le valora.



“Al paciente que no requiera hospitalización se le regresa a domicilio”, apuntó.



No obstante, indicó que también se han hecho traslados a Ciudad Acuña y Monclova, por lo que se hacen las gestiones necesarias para que el paciente no se quede sin atención.