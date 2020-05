Saturan bancos de PN con largas filas

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Instituciones bancarias mantuvieron durante todo el día largas filas de personas que acuden a realizar algún trámite, por ser fin de mes y de semana se saturaron por completo, al grado de no guardar la sana distancia.



Una de las instituciones bancarias que más gente reflejó en el exterior esperando su turno para hacer su trámite fue Banorte de la avenida Lázaro Cárdenas, en donde la gente tuvo que tomar las banquetas de los negocios que están ubicados enfrente a unos 200 metros.



Por las condiciones del clima que imperaba desde la mañana y hasta el mediodía, las personas tuvieron que buscar una sombra en donde protegerse de los rayos del sol, debido a que la espera era muy larga.



Algunas personas dijeron que esta situación cada vez se sale de control, porque solo reciben una o dos personas cuando hay cientos afuera.



En estas fechas deberían los bancos abrir todas las cajas y que la recepción sea más ágil, porque la gente está haciendo un compás de espera de dos horas.



La fila no avanza, dijo la señora Mercedes, tengo ya una hora y está igual, no se que pasa que no avanza nada y cada vez se desespera la gente por estar en la fila de espera sin saber cuantontiempo más abran de esperar para entrar.