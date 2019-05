Saturan bulevares camiones de transporte de personal

La contratación de transporte privado por parte de la industria ha generado problemas de vialidad y contaminación en la Región Sureste, debido a la gran cantidad de unidades en circulación.De acuerdo con especialistas, las empresas han resuelto el problema para transportar a sus trabajadores, pero han generado otros como la saturación de las vialidades o la generación de contaminantes, problemas que en un futuro demandarán inversiones para su solución, opinó Pastor López Atilano, presidente del Consejo Ciudadano de Convivencia y Movilidad.“Estamos viendo un gran problema, el crecimiento tan grande del transporte privado, las empresas están resolviendo el problema de transporte de forma individual, entonces, a la hora de la salida de los trabajadores, ya vemos unas colas inmensas de camiones. Por ejemplo, de Saltillo a Agua Nueva; de Ramos Arizpe no se diga”, comentó.A este problema se le suma que no sea un servicio de transporte regulado por las autoridades, lo cual ayudaría a que estas unidades, puedan brindar el servicio a las empresas sin afectar las vialidades o la contaminación de la ciudad.“Esto empieza a exigir inversiones que a lo mejor no son las óptimas, por ejemplo, ampliar más las carreteras, tener más semaforización, abrir más calles, y eso es lo que se trata de evitar, que no se abra más espacio a los vehículos automotores porque eso es invitar a que haya más y más, lo que genera más contaminación y a la larga nos puede traer mayores problemas”, agregó.En numerosas ocasiones han sido protagonistas de accidentes viales.