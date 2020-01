Saturan coahuilenses módulos del INE; vence plazo para tramitar

Escuchar Nota

Al vencer el plazo para tramitar credenciales para votar y registrarse largas durante este miércoles, se informó que alrededor de 40 mil, ni podrán hacer trámites bancarios.A pesar de las largas filas del inicio de semana y las de ayer, que superaban las cincuenta personas afuera de los módulos,, no todos los que lo requerían acudieron a hacer el trámite., y por eso el miércoles mantuvieron abiertos todos los módulos fijos hasta la media noche.Dijo que además, ese mismo número de personas tampoco podrán hacer trámites bancarios ni usar su credencial como documento oficial, pues ya no tiene validez. Y que los jóvenes con 18 años cumplidos o por cumplir este año, que no la hayan tramitado, obviamente, tampoco podrán votar.Indicó que a partir de este jueves, el INE dejará de tramitar nuevas credenciales para votar, cambios de domicilio, corrección de datos y reposición por vencimiento de vigencia, solamente la reposición de quienes extraviaron el documento, hasta el 31 de enero.