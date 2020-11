Escuchar Nota

.-Aún no clarea y alcanzan a distinguirse las primeras luces, cuando laguneros se acercan al portón de mala ciclónica de la empresa Infra en la esquina de bulevar Miguel Alemán y González de la Vega en Gómez Palacio,, es día festivo pero eso no se aprecia en este punto donde la actividad es intensa, ni tampoco se visualiza en los rostros de preocupación de sus clientes que no tuvieron la suerte de encontrar camas para sus parientes en algún hospital público de la zona.que convalece en su casa a causa del, por lo que vale la pena la espera.Añade que. Sin embargo, admite que es un asunto desgastante, ya queLa fila de vehículos se extiende por la calzada González de la Vega y, por lo que se forman en doble fila y eso no implica a los ojos de la Dirección de Tránsito y Vialidad ninguna violación, ya que en la comprensión del caso patrullas en unidades motrices y motocicletasNo hay distinción, como suele actuar y afectarInformación por Milenio