Saturan puerto fronterizo en Tijuana en busca de asilo

"Llegué temprano (al Chaparral), estoy quedándome en el albergue de aquí del centro, pero ya estamos desesperados, estuve a punto de irme a Reynosa o a Ciudad Juárez, como otros migrantes, porque dijeron que por allá también estaban cruzando", mencionó.



"Nosotras no podemos andar de frontera en frontera con nuestros hijos chiquitos, pero hemos estado buscando información y no se ha dicho nada por parte de alguna autoridad", lamentó.



"No tiene caso formarse en el puerto fronterizo y pasar la noche ahí, nadie va a salir con una lista ni nadie recibirá documentos ahí", insistió, "sólo es para quienes ya tenían cita y se había suspendido el proceso por la pandemia de Covid-19".



"Él tomó la decisión personal de llevarlos e instalarlos, como un mecanismo de presión con pancartas, nosotros lo vemos muy mal porque pone en riesgo a la gente donde hay niños, incluso", mencionó.



"Únicamente aceptaremos migrantes con casos MPP activos que hayan seguido el proceso oficial. No se le permitirá ingresar a los Estados Unidos de ninguna otra manera. La frontera continúa cerrada y seguimos aplicando nuestras leyes de inmigración", expuso.



.- La falta de información sobre el(MPP, por siglas en inglés) causó que decenas de migrantes en busca de asilo enpernoctaran en las instalaciones del puerto fronterizo deDesde el jueves, migrantes dese concentraron en esa zona, apartando un lugar en una fila que ninguna autoridad ha oficializado se vaya a atender.entrevistados por Grupo REFORMA confirmaron que en las últimas dos semanas hubo movilidad de migrantes entre los estados fronterizos depues buscan ingresar por algún punto al país vecino.Isabel, originaria de, indicó que se fue a formar adebido a que leyó en redes sociales que ya había oportunidad de presentarse para pedir asilo en, pero no tenía información oficial.Losy sus pequeños hijos se reúnen en la entrada delsin sana distancia y, en algunos casos, sin cubrebocas.Isabel indicó que se vino a la frontera norte mexicana para huir de la violencia en su país; en enero, intentó cruzar de manera no documentada, pero sólo la deportaron a México, sin documentos de inicio deEn la misma situación está, originaria de, a quien le mataron a su hermano y su mamá está desaparecida.En, se calcula que hay alrededor de 600 migrantes en distintos albergues esperando inscribirse en el programa MPP, indicó elDesde el 17 de febrero están pasando grupos de 25 migrantes por la garita entre, pero ya tenían un proceso avanzado de solicitud de asilo desde el 2018, 2019 y 2020, acotó Algorri.Aclaró que ACNUR, la agencia de lapara los refugiados, y latienen el enlace conecta.acnur.org para que las personas se inscriban.Algorri apuntó que el pastordirector del albergue Ágape Misión Mundial, llevó a los migrantes a la garita.En un comunicado, el, advirtió que los migrantes sólo deben de dar credibilidad a la información de las fuentes oficiales para no reunirse en los puertos fronterizos.