Scarlett Johansson ya tiene nuevo proyecto; será la novia de Frankenstein

"Hace mucho tiempo que 'Bride' debe salir de la sombra de su homólogo masculino y estar sola", dijo Johansson. "Trabajando junto a Rebecca Angelo y Lauren Schuker Blum, Sebastian y yo estamos muy emocionados de emancipar esta antiheroína clásica y reanimar su historia para reflejar el cambio que vemos hoy".

La actriz estadounidense, la cual será dirigida por Sebastián Lelio.trabajó en el guion junto a Lauren Schuker Blum y Rebecca Angelo (Orange Is the New Black)., bajo la obsesión singular de un empresario brillante. Cuando rechaza a su creador, se ve obligada a huir de su existencia confinada y enfrentarse a un mundo que la ve como un monstruo.Es en el camino que encuentra su verdadera identidad, su sorprendente poder y la fuerza para rehacerse a sí misma como su propia creación., filme en el que retan al doctor Frankenstein crear una mujer que le sirva de compañera al solitario monstruo que creó anteriormente.