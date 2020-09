Schitt’s Creek la comedia más ganadora de los Emmy

Escuchar Nota

PLENO. 7 de 7. Todos los #Emmys de la categoría de comedia han sido para #SchittsCreek. Seriaza que, por cierto, podéis ver completa en @MovistarSeries pic.twitter.com/mCzUs0ndj9 — Movistar+ (@MovistarPlus) September 21, 2020

"Eddie Murphy, eres mi otra mitad. Gracias por tu increíble trabajo en el proyecto, ésta fue la experiencia más grande de mi vida. (Gracias a) Todos los que me hicieron sentir y no volverme loco; no puedo agradecer lo suficiente a la Academia", dijo Daniel al recibir una de las preseas.



Love that journey for @AnneFrances! She just won the #Emmy for Outstanding Supporting Actress In A Comedy Series for @SchittsCreek! #Emmys pic.twitter.com/13XilCpWqb — Television Academy (@TelevisionAcad) September 21, 2020

And @danjlevy gets his first acting #Emmy, winning Supporting Actor In A Comedy Series for @SchittsCreek! He was up for a total of four noms this year! #Emmys pic.twitter.com/reBoNgcIWC — Television Academy (@TelevisionAcad) September 21, 2020

Let’s hear it for the Rose family! @Realeugenelevy is the #Emmy winner for Outstanding Lead Actor In A Comedy Series for @SchittsCreek! #Emmys pic.twitter.com/v1kfpvGsKD — Television Academy (@TelevisionAcad) September 21, 2020

Mejor Actor de Reparto, Mejor Director de Comedia y Mejor Guion de Comedia.Desde un salón en, en donde se encuentran parte de los que hicieron posible esta serie,Y en su discursoDebido a la pandemia y para mantener la sana distancia,, ya sea en sus casas o en alguna mini reunión para vivir de cerca la entrega.La sorpresa la diodonde se desarrolla el evento; sin embargo, al momento de encender las luces del espacio, se le vio prácticamente solo., y se acercó a un espacio en el que una réplica de la estatua dorada del Emmy se encontraba rodeada de una gran pantalla la cual incluía pequeños cuadros con cada uno de los nominados presentes por videollamada.ArribóComo parte del desarrollo de la ceremonia también se "aplicaron" pruebas de Covid-19 a algunos participantes en el escenario; de hecho,