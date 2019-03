SCJN admite a trámite caso de Alejandro Gutiérrez

Dos asuntos que ha enfrentado el gobierno de Chihuahua con el gobierno federal y el Poder Judicial de la Federación, por el caso del exsecretario general del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez serán revisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).Cabe recordar que Gutiérrez Gutiérrez ha sido acusado de presuntamente desviar 250 millones de pesos del erario estatal para financiar campañas del PRI.Magistrados de diversos Tribunales Federales solicitaron la intervención del Alto Tribunal para determinar si el gobierno de Javier Corral tiene el carácter de víctima por el supuesto desvío de 250 millones de pesos, y si la decisión de un juez de control de sobreseer dicho asunto a petición de la Fiscalía General de la República si estuvo fundada o si debe reponerse el procedimiento.Quien estará a cargo de elaborar el proyecto será la ministra Norma Lucía Piña Hernández y con el proyecto se buscará evaluar si el caso reúne los requisitos de relevancia y trascendencia como para que sea atraído a la Corte.Si la solicitud es aprobada, la Corte entonces podría entrar al fondo de los amparos promovidos, tanto por el gobierno de Chihuahua, como por Gutiérrez Gutiérrez, quien actualmente está sujeto a prisión domiciliaria, pero bajo jurisdicción federal.El 30 de septiembre, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) se desistió de la acusación de peculado contra Gutiérrez, porque no contaba con los elementos de prueba “idóneos, pertinentes y suficientes”.Un día después, la PGR aseguró que no tenía como sustentar la causa penal, debido a que la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua sólo entregó información “parcial”.“Se arribó a tal conclusión (al solicitar el sobreseimiento de la causa penal), en particular, porque la imputación originalmente realizada por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, se sostenía principalmente en declaraciones de testigos –a los que no tuvo acceso la Fiscalía Federal- y que no fueron corroboradas con otros datos de prueba”, justificó la dependencia federal.Posteriormente, una juez federal ordenó a un juez local del estado de Chihuahua que diera cumplimiento al amparo concedido al ex secretario general del CEN del PRI para que se dejara sin efecto la prisión preventiva dictada en su contra.El 30 de agosto de 2018, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito otorgó la protección de la justicia al priista que se relaciona con el ex gobernador César Duarte, y que fue acusado de diversos delitos, entre ellos de peculado.