SCJN cierra posibilidad de comprar sin receta medicamentos controlados

“De la lectura integral de su escrito inicial, se advierte que la molestia del quejoso versa sobre el requisito de contar con prescripción médica para adquirir benzodiacepinas; y esa aproximación –no puede haber otra– revela que ningún agravio le causa el sistema de disposiciones general que regula el acceso a medicamentos en nuestro país”, detalla el proyecto.

La Segunda Sala de la(SCJN)como psicotrópicos, sin contar con receta médica, luego de queEl quejoso basó su demanda en argumentos que usaron las personas que promovieronPor unanimidad, los ministros de la Segunda Sala de la Corte avalaron el proyecto de sentencia del ministro, quien propuso negar el amparo al quejoso, convirtiéndose en el primer caso donde un ciudadano se ampara para poder consumir medicamentos controlados sin autorización médica.El quejoso reclamó la obligación de contar con prescripción médica para lograr el consumo de Alprazolam (que se usa para el tratamiento de los estados de ansiedad, especialmente en las crisis de angustia, agorafobia, ataques de pánico y estrés intenso) y, Clonazepam y/o Zolpidem (se usa en el tratamiento de ciertos trastornos en los adultos y los niños).Aseguró que los artículos 222, 226, 252, 257, fracción IX, de la Ley General de Salud y 116 del, le generan una posible lesión a su derecho al libre desarrollo de la personalidad.La Sala no entró al fondo del caso, es decir, no determinó si dichos artículos son o no constitucionales, pero dejó claro que, además que este asunto no es similar con la jurisprudencia sobre mariguana.Lo ministros coincidieron que emitir un pronunciamiento de fondo –en sentido negativo– como se hizo en la resolución impugnada, presupone que se reconoce la constitucionalidad de las normas en alguno o algunos de sus alcances o entendimientos, lo que en el caso no puede acontecer considerando que el propio quejoso no les atribuye a éstas algún vicio propio o que su aplicación le genere directamente algún agravio o afectación a su esfera jurídica.