SCJN descarta asistir a ‘acto de unidad’ en Tijuana

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó no asistir al “Acto de unidad en defensa de la dignidad de México y en favor de la amistad con Estados Unidos”, convocado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.A través de un comunicado, el organismo aclaró que la decisión se tomó “sin perjuicio de su solidaridad con la causa del evento”, por lo que consideró prudente la inasistencia de los ministros para preservar la autonomía e independencia ante la eventualidad de futuras controversias."Al respecto, se reconoce que fijar la política exterior del Estado mexicano es una atribución que la Constitución le otorga al Poder Ejecutivo Federal en coordinación con el Senado de la República. En ese sentido, toda vez que el Poder Judicial Federal no tiene facultad alguna en materia de política exterior y, además, dado que es importante preservar su autonomía e independencia ante la eventualidad de futuras controversias en relación con medidas que pudiera adoptar el gobierno mexicano en materia comercial, se consideró prudente que los Ministros no asistan al acto al que fueron convocados.Ante ello, el Poder Judicial Federal deseó al presidente de la República “el mayor de los éxitos en la conducción de la política exterior"."Sin menoscabo de lo anterior, el Poder Judicial Federal desea al Presidente de la República el mayor de los éxitos en la conducción de la política exterior y se suma a la solidaridad del pueblo de México en un tema que nos debe de unir a todos por encima de nuestras diferencias. Al respecto vale la pena recordar una frase de Don Benito Juárez:"Confiemos en que todos los mexicanos, aleccionados por la prolongada y dolorosa experiencia de las comunidades de la guerra, cooperaremos en el bienestar y la prosperidad de la Nación que sólo pueden conseguirse con un inviolable respeto a las leyes, y con la obediencia a las autoridades elegidas por el pueblo”.