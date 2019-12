SCJN resuelve derecho a medicamentos de pacientes psiquiátricos

El Estado mexicano está obligado a proteger, de la misma manera, el derecho a la salud de personas con padecimientos tanto físicos como mentales y suministrar medicamentos básicos que requieren. Esta sentencia visibiliza desprotección de los pacientes del sistema de salud mental pic.twitter.com/K2wsenEbxU — Suprema Corte (@SCJN) 17 de diciembre de 2019

La Segunda Sala de la, determinó que el Estado mexicano está obligado a proteger, con la misma intensidad y bajo las mismas condiciones, el, y específicamente, aLos ministros establecieron que debe ser considerada como, aquella que de manera genérica, ya sea comprobada o no, padezca lo que comúnmente se denomina, entre otros.Es el caso concreto de un hombre adulto quien fue diagnosticado con diversos trastornos mentales, y se encontraba bajo tratamiento médico en unEl titular del institutoen las últimas dos ocasiones, derivado de que en sus ordenamientos internos,(todo aquel que no está en hospitalización).Inconforme, el paciente afectado, quien se ostentó como persona con discapacidad mental, promovió unaargumentando violaciones al derecho a su salud; los tribunales competentes solicitaron a la SCJN conocer del caso.La Segunda Sala resolvió que la debidaconlleva la prestación de los servicios necesarios para su protección integral y, por lo que no existe razón para excluir a la salud mental.Por tanto,, que existan programas tendientes a suministrarlos a toda la población y en particular, a los grupos vulnerables.El asunto resulta particularmente relevante porque permite evidenciar laque suelen ser atendidos en el sistema de salud mental.