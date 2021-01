¡Scott Pilgrim está de regreso!; su videojuego ya está disponible en Xbox, PS4, PC y Switch

Escuchar Nota

es una de esas películas emblemáticas para los amantes de los videojuegos, y no es para menos.quien tiene una banda de punk y muchos problemas amorosos. El lanzamiento salió acompañado por un videojuego en 2010. Sin embargo, por distintas razones, salió de las tiendas virtuales.Si no lo ubicas muy bien,, que se convirtió en película y posteriormente en videojuego, algo sumamente curioso.Hoy, a unos años de eso, Scott Pilgrim vs The World: The Game Complete Edition llega a tiendas físicas y digitales, acompañado por versiones especiales y el juego en una versión definitiva.Por acá te contamos., y quien hizo esta versión completa, por lo que no necesitarás de algún DLC para terminar por completo el juego. El arcade en 2D tipo side scrolling que te hará revivir la historia de Scott combatiendo contra la Liga de los Ex Malvados para ganar el amor de Ramona Flowers, y volverse su novio oficial.Para ello,y otros personajes del cómic y película. El modo cooperativo permitirá que jueguen hasta cuatro amigos localmente o en línea para lograr la misión.Desde luego, habrá distintos modos de juego y secretos que harán de la aventura una experiencia redonda como mini juegos especiales. Todo ello, acompañado por una increíble banda sonora inspirada en los temas de los Sex Bob-omb.Este juego lo podrás disfrutar casi en cualquier plataforma:, por lo que no será impedimento de qué naturaleza sea tu consola.El precio del juego es de 299 pesos en digital en las tiendas oficiales de Xbox y Switch; 279 en Epic Games y la tienda de Ubisoft; y de 14.99 dólares (295.26 al cambio actual) en la tienda de PlayStation.La clasificación del juego es T, por lo que quienes lo juegan idealmente deberán ser mayores a 13 años.Los requerimientos para jugar en PC son Windows 10, procesador mínimo Intel i5-2500K - 3.3Ghz o equivalente, tarjeta Nvidia GTX 660 - 2GB, DirectX 11, 8 GB en RAM y 2 GB en disco duro.Con información de Milenio