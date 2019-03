SCT niega eliminación de frase ‘sufragio efectivo no reelección’

#ComunicadoSCT



La SCT desconoce el supuesto correo respecto a la eliminación de la frase “Sufragio Efectivo. No Reelección”.



La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que no ha emitido un oficio o memorándum donde se solicite eliminar la frase “sufragio efectivo, no reelección” de los oficios que se generen.En un comunicado, la dependencia aclaró que se desconoce este supuesto comunicado y no hay ningún cambio en el uso de la frase.En redes sociales circula un supuesto documento de la SCT donde se pide suspender el uso de la frase “Sufragio efectivo. No reelección” de los documentos oficiales.Por lo anterior, algunos usuarios de Twitter realizaron varios comentarios a partir del supuesto comunicado.