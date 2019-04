SCT rechaza ‘dictamen oficial’ sobre helicopterazo en Puebla

Luego de que se diera a conocer un supuesto dictamen oficial sobre el desplome del helicóptero en el que viajaban Martha Érika Alonso, Rafael Moreno Valle y tres personas más, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), rechazó el documento y aclaró que continúan las indagatorias.A través de un comunicado, la dependencia federal informó que las investigaciones sobre este caso registrado el pasado 24 de diciembre siguen de acuerdo con el Anexo 13 de la Organización de Aviación Civil Internacional y que sólo la Dirección General de Aeronáutica Civil puede emitir un dictamen.“Ratificamos que sigue en curso la investigación en los distintos laboratorios de las entidades involucradas, por lo que en cuanto haya información se dará a conocer a la sociedad”, indicó.Aclaró además que los laboratorios extranjeros aún no tienen resultados sobre los estudios que llevan a cabo en torno a la caída de la aeronave Augusta-Westland, propiedad de la empresa Servicios Aéreos del Altiplano, S.A. de C.V.La SCT precisó que Pratt and Whitney, de Canadá, lleva a cabo los estudios de los motores y los sistemas motrices de rotor principal de la aeronave; Leonardo Helicopters, de Italia, del motor de cola y transmisión.En el proceso de análisis también ha contado con el acompañamiento de representantes del National Transportation Safety Board de los Estados Unidos, de la Transportation Safety Board de Canadá y de la European Aviation Safety Agency de la Comunidad Europea.El pasado 8 de febrero, el subsecretario de Transportes de la SCT, Carlos Alfonso Morán Moguel, dio a conocer los audios entre la Torre de Control y los pilotos del helicóptero.Informó que fue a las 20:39 horas la última comunicación con los pilotos de la aeronave y cuatro minutos después la torre de Control de Puebla intentó comunicarse de nueva cuenta en 11 ocasiones y no 9 como lo había comentado anteriormente.Al respecto, el titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, aclaró que, en cumplimiento con la solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador, toda la información sobre este caso será transparentada."Cuando esté el dictamen de los expertos habrá total transparencia y lo que se pueda ir informando en el camino también se irá abriendo. No habrá maquillaje de nada. La transparencia quedará plenamente documentada. Queda absolutamente transparente todo en cualquier momento, no hay restricciones”, aseveró.En referencia a diversas publicaciones que han aparecido recientemente en medios de comunicación, que afirman la existencia de un dictamen técnico oficial que, supuestamente, revela la causa del desplome del helicóptero en el que viajaban la Gobernadora del Estado de Puebla Martha Erika Alonso y su esposo el Senador Rafael Moreno Valle, la SCT informa lo siguiente:La única entidad responsable y autorizada para emitir un dictamen parcial o definitivo en este sentido es la Dirección General de Aeronáutica Civil, la cual continúa, hasta el momento, el proceso de análisis e investigación, en estricto apego a la normatividad establecida en el Anexo 13 de la Organización de Aviación Civil Internacional.La difusión de versiones sin sustento formal no contribuye al proceso de investigación y puede generar una distorsión en la percepción de la opinión publica.La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha mantenido un seguimiento permanente y puntual de las diversas etapas de investigación, en las que las entidades internacionales han analizado parte de los componentes: Pratt and Whitney de Canadá, los motores y los sistemas motrices de Rotor principal; Leonardo Helicopters de Italia, Rotor de Cola y Transmisión.En estos procesos de análisis hemos contado con el acompañamiento de representantes del National Transportation Safety Board de los Estados Unidos, de la Transportation Safety Board de Canadá y de la European Aviation Safety Agency de la Comunidad Europea.Con respeto a los acuerdos internacionales en la materia, y atentos a la instrucción presidencial de mantener informada a la opinión pública, ratificamos que sigue en curso la investigación en los distintos laboratorios de las entidades involucradas, por lo que en cuanto haya información se dará a conocer a la sociedad.