Se abren la venas de América Latina; una denuncia de Andy Robinson

Saltillo, Coahuila-. En 1971 el escritor uruguayo Eduardo Galeano hizo un recorrido por la rebosante tierra que le dio vida. Vio su realidad y, a esta, le dio palabras y un título: Las Venas Abiertas de América Latina, libro referente para el periodista inglés Andy Robinson (Liverpool, 1960) quien, a casi medio siglo de la publicación del ensayo de Galeano, le rinde un homenaje en Oro, Petróleo y Aguacates (Arpa Editores, 2020).



Recorrido periodístico, emocional y económico por ese mundo disímil, homogéneo y parecido que es América Latina. Tierra a la que llegaron los españoles un día como hoy pero de 1492 y que desde entonces no ha dejado de ser fuente de materias primas para el exterior. Porque, como señala el mismo Galeano en su libro citando al cronista Bernal Diaz del Castillo, ellos regresaron: “por servir a Dios y a su Majestad y también por haber riquezas”.



Así, Oro, Petróleo y Aguacates es un libro de crónicas que realizadas entre 2008 y 2009, permitieron a su autor ver “las resonancias de la historia”. Eventos cíclicos que han regresado los temas de Las Venas Abiertas al debate público: la explotación de materias primas y daños al medio ambiente en pos de una participación secundaria en lo que Robinson define como “una especie de segunda guerra fría” entre Estados Unidos y China.



“Lo que trato de documentar es la relación entre el norte global con América Latina. El material no está relacionado con la coyuntura actual; lo que sí es verdad es que perfilé el libro con ciertos acontecimientos que vincularon su contenido con Las Venas Abiertas, comentó Robinson desde Río de Janeiro a Zócalo en entrevista.





Fuente material





Así, el itinerario que el corresponsal del periódico español La Vanguardia tuvo en los países que aparecen en su libro, están antecedidos por Galeano.



Por eso Oro, Petróleo y Aguacates se divide en tres partes. La primera de ellas es Minerales, en donde visita Colombia, Centroamérica y Estados Unidos; Brasil, Venezuela, Bolivia, Chile y México. Viendo los efectos que las mineras de oro, plata, cobre y nibio han dejado en las tierras y sus habitantes: un mapa de realidades.



En Alimentos el itinerario es la producción de la quinoa en Bolivia, la papa en Perú, el plátano hondureño, la carne y la soja brasileña y el aguacate en México.



La última parte es Energía en la que desglosa la relación de países como Venezuela, Brasil y México con el petróleo y las hidroeléctricas.



“Cada capítulo es diferente porque este libro no busca que todo lo que hay en él encaje perfectamente como si fuera un rompecabezas. Sino que trata de reflejar una realidad muy compleja y contradictoria. Pero también es cierto que se crea con un trasfondo de crecientes tensiones geopolíticas”, detalla Robinson, quien ejemplifica con el reciente decreto de emergencia firmado por Estados Unidos ante su falta de minerales raros y en el que apostó por extraerlos de Brasil, y así no depender de China.



Esa decisión, apunta el periodista, “muestra por dónde van los tiros”, ya que puede tejerse una posible búsqueda del país vecino en México para extraer “minerales críticos para la industria electrónica, aeroespacial o armamentística”, como lo hace en el Brasil de Jair Bolsonaro.



Pero, Robinson, mantiene un poco de esperanza al ver que “el Gobierno y el Presidente que tiene México puede ser más receloso ante la política exterior de esta nueva guerra fría. Pero es algo que no puede saberse porque López Obrador tiene una ambigüedad sobre estas cuestiones”.







Eterno retorno



Es precisamente el cambio político el otro gran tema de Oro, Petróleo y Aguacate: los regresos históricos a la política de hace 50 años, cuando Galeano recién publicaba su libro.



“Pareciera que en América Latina habíamos superado el tiempo de los golpes de Estado, porque cuando Galeno vio esas venas abiertas, fue en un momento en el que casi todos los países de América Latina fueron gobernados por dictaduras: el libro se publicó en el 71, dos años antes del golpe de Estado Pinochet con Salvador Allende y tres años después del Movimiento Estudiantil en México.



“Pero yo vi la explosión de protestas en Chile ante el sistema neoliberal más elogiado. Manifestaciones en Ecuador contra el ajuste del Fondo Monetario y la colaboración con el Gobierno de Lenin Moreno. Luego lo que ocurrió en Bolivia, un golpe de Estado más o menos clásico y el golpe jurídico en Brasil contra Dilma Rouselff y el encarcelamiento de Lula da Silva. Por eso creo que el libro fue una obra en construcción a lo largo de años que me permitieron ver resonancias del presente con el pasado. De una forma en que ese pasado está volviendo de una forma muy siniestra", finalizó"