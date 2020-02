Se acaban los abrazos… recomienda Ssa evitar contacto por contagio

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El subsecretario de Salud Hugo López Gatell recomendó a mexicanos que "por el momento" no se den las manos, no se den besos y abrazos pues eso disminuiría transmisión de coronavirus.



"Cada uno de nosotros puede actuar para prevenir en sí mismo y en los demás, empezando por la familia, hay acciones básicas de higiene que son extremadamente útiles, lavarse las manos continuamente utilizando jabón y agua o alcohol gel", comentó.



Si la persona tiene síntomas respiratorios, estornudar en ángulo interno del codo y no dar la mano.



"Por el momento tampoco nos demos besos ni abrazos", comentó.



"Por último, ciertas medidas especiales que se llaman de distanciamiento social como filtros escolares o laborales, donde se detecta a una persona con síntomas no son indispensables en este momento, porque las autoridades escolares y laborales o las propias empresas podrían empezar a recibir presión, la enorme mayoría de personas que tengan síntoma de catarro lo que van a tener es un catarro común, o quizá influenza", dijo.



El subsecretario descartó cierre de escuelas o tener ausentismo laboral justificado.



"Estamos en escenario uno y esto es transmisión localizada alrededor de los contactos, no hay transmisión generalizada", dijo.



López Gatell aseguró que más del 95% de los casos de coronavirus presentados en el mundo son leves, lo cual indica que es una enfermedad que no pone en riesgo la vida.



"Ese es un término médico que aunque es relativamente genérico indica la situación de una enfermedad que no pone en riesgo la vida, que no afecta gravemente la funcionalidad del cuerpo, independientemente de que pueda transmitirse con razonable eficiencia para mantener una epidemia", dijo.



En el 5 por ciento restante se encuentran las personas que tienen condiciones físicas que debilitan sus defensas y sistema inmune, las mismas que están en riesgo con la influenza.



El funcionario de Salud comentó que es una enfermedad, como más de 180 infecciones por virus, que se presentan en la época invernal, este coronavirus es un virus emergente, proveniente del reino animal que logró contagiar humanos.



"Una vez que se contagia de humano a humano, se mantiene la transmisión por un tiempo impredecible, puede durar dos meses o dos años. Al principio se aprecian más graves de lo que terminan siendo, porque al inicio lo que más llama la atención son los casos más delicados", informó.



"Pedimos a la población estar atentos a la información técnica y no caer en pánico, no caer en distorsiones".