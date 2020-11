¡Se acabó, ganó Biden! Vence a Trump en Pensilvania y será el próximo presidente de Estados Unidos

Escuchar Nota

Your browser does not support the iframe HTML tag. Try viewing this in a modern browser like Chrome, Safari, Firefox or Internet Explorer 9 or later.

"Yo sé que están viendo estos conteos, que están yendo súper despacio y realmente puede embrutecer de lo despacio que está todo, pero no son sólo cifras, son votantes y votos de hombres y mujeres que ejercitan su derecho fundamental a que se oigan sus voces, y lo que está cada vez más claro es que un número enorme de estadounidenses de todas razas, creencias y regiones escogieron el cambio sobre más de lo mismo", dijo Biden en un discurso a la nación en Wilmington, Delaware.

"Si se cuentan los votos legales, yo gano fácilmente. Si se cuentan los votos ilegales, ellos (los demócratas) pueden cambiar (el resultado) fuertemente", declaró Trump en una conferencia de prensa desde la Casa Blanca.

"Yo ya gané decisivamente en muchos estados, inclusive con victorias masivas en Florida, Indiana, Iowa, Ohio, por mencionar esa y muchas otras victorias históricas", aseguró.

"Hay un litigio tremendo y este es un caso en el que están tratando de robar una elección, están tratando de manipular una elección y no podemos permitir que eso suceda", agregó.

(49.5 por ciento, frente a los(49.4 por ciento) deEl republicano, quien, aunque no ha presentado prueba alguna. Ademásen diversos estados e incluso ya amagó con recurrir a la Suprema Corte.El viernesde Estados Unidos conpara cualquier candidato presidencial en la historia del país.remontó entre la madrugada del miércoles y jueves la desventaja inicial que tenía frente aenAdemás,, donde el demócrata también ha recortado la diferencia y están prácticamente empatados.En Nevada y Arizona, donde aventaja Biden, y en Carolina del Norte, donde lidera Trump, también resta finalizar el conteo de los sufragios.En este sentido,y ha emprendido una lucha judicialdel que no ha aportado prueba alguna.El mandatario estadounidense destacó que ya tuvo victorias masivas en entidades como Florida e Indiana.La conferencia defue interrumpida por diversas grandes cadenas estadounidenses, señalando que el presidente estaba dando información falsa.se llevó los estados de: Pensilvania, Wisconsin, Michigan, Hawái, Minnesota, Nuevo Hampshire, Oregon, Washington, California, Nueva York, Nuevo México, Vermont, Virginia, Illinois, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, el Distrito de Columbia, Colorado, uno de los votos de Arkansas, tres de los 4 que otorga Maine, y además logró un sorpresivo triunfo en Arizona, de acuerdo con proyecciones.A continuación te presentamosNuevo paquete de estímulos ante la crisis por COVID-19Aumentar a 15 dólares el salario mínimo por horaEchar para atrás los recortes de impuestos que hizo Trump a las corporacionesNo aumentar los impuestos para nadie que gane menos de 400 mil dólares al año.Extender el seguro de desempleo por la pandemiaPenalizar a las empresas estadounidenses que trasladen los trabajos de fabricación y servicios al extranjero y luego vendan sus productos en EUPrograma nacional de pruebas gratis para detectar el nuevo coronavirusRevertir la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la SaludHa insinuado medidas más estrictas en cuanto a los cierres en el país para contener la pandemiaSuspender construcción del muro con MéxicoRevocar la cancelación de ‘green cards’ para nuevos inmigrantesDetener separación de familiasMejorar la infraestructura de control en los puertos de entradaPlan para establecer un estándar de electricidad 100 por ciento limpia para 2035Llamar a la creación de un cuerpo de conservación del clima inspirado en el programa de ayuda laboral que el presidente Roosevelt creó durante la Gran DepresiónInversión de dos billones de dólares durante cuatro años en energía limpiaCon ‘Green New Deal’, establecer un plan de infraestructura a 10 años con cero emisiones de gases invernaderoLlegar al 100 por ciento de energía limpia y emisiones de carbono nulas para 2050Aumentar apoyos del programaGarantizar acceso de ‘Dreamers’ a ObamacareRevisar que se proteja la ley de 1973 sobre la legalización del abortoModificar para que los estadounidenses sean elegibles al Medicare a partir de los 60 años de edad y no a los 65