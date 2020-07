Se acabó para Christina Ricci y James Heerdegen; anuncian divorcio

Escuchar Nota

Ricci, de 40 años, solicitó el divorcio el jueves por la mañana, pocos días después de que llamó a la policía cuando Heerdegen supuestamente la atacó en su casa, confirmó Page Six. Heerdegen no fue arrestado por el Departamento de Policía de Los Ángeles, pero Ricci obtuvo una orden de protección de emergencia contra él.La estrella de "Casper" citó las diferencias irreconciliables como la causa de su separación y está buscando la custodia legal y física exclusiva de su hijo de 5 años, Freddie. Ella está siendo representada por Samantha Spector.La pareja se conoció en 2011 en el set de la serie de corta duración "Pan Am".El representante de Ricci no respondió de inmediato la solicitud de comentarios de la Page Six