Se accidenta ex fiscal de Guerrero en carro de 2 mdp

El ex fiscal general de Guerrero, Xavier Olea Peláez fue reportado que se accidentó este lunes en la Autopista del Sol, cuando viajaba de Chilpancingo a la Ciudad de México en un vehículo de lujo valuado presuntamente en dos millones de pesos (99 mil euros).Hasta el momento, las autoridades estatales no reportan heridos tras el percance y solamente se ha informado que hay daños materiales en la unidad Porsche Cayman GT4, azul, con placas de Morelos, que conducía el ex funcionario estatal.El accidente ocurrió en el kilómetro 180+800 de la carretera, entre Cuernavaca y Chilpancingo, con dirección a Morelos.Se conoció que el Olea Peláez viajaba solo en el vehículo de lujo y era seguido por su grupo de escoltas que lo cuidaban en otro carro.El ex Fiscal de Guerrero se desempeñó hasta el pasado 25 de julio de 2018, que presentó su renuncia al cargo con carácter irrevocable, durante una conferencia que estuvo presente el gobernador Héctor Astudillo Flores.En los medios locales de Guerrero se informó que el valor del vehículo presuntamente supera los dos millones 100 mil pesos en modelos de 2015 y 2016, de este tipo de unidades de lujo.Con información de El Debate.