Se acerca la fecha, TikTok quedará prohibida el 20 de septiembre

Ciudad de México.- En agosto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para prohibir TikTok, a menos que la compañía vendiera sus operaciones en ese país a una empresa estadounidense, lo que no ha sucedido, por lo que el próximo 20 de septiembre la app podría desaparecer.



El día de ayer el gobierno de los Estados Unidos dijo que no extenderá la fecha límite para que ByteDance, la dueña de TikTok con sede en Beijing, venda parte de suplataformas, lo que significa que la empresa debe acelerar las negociaciones si es que no quiere dejar de funcionar en los Estados Unidos. "Veremos que pasa. O se cierra o se vende”, dijo Trump al respecto de este tema luego de que algunos analistas habían pronosticado que el plazo se ampliaría debido a la complejidad de la venta.



La administración de Trump está obligando a ByteDance a vender sus operaciones en Estados Unidos, y otros países, pues asegura que hay “evidencia creíble” de que la compañía podría ser una amenaza para la seguridad nacional.







Ante la situación se dio a conocer que ByteDance ya estaba en negociaciones con Microsoft para una posible venta, aunque no ha sido la única interesada. Otras grandes empresas de tecnología estadounidenses, como Oracle y Twitter, han entablado conversaciones con la dueña de la popular aplicación para compartir videos. Incluso se informó que Walmart se uniría a Microsoft para concretar el trato.



Fuentes anónimas declararon al medio CNBC que la venta se concretaría el martes 1 de septiembre. Sin embargo el gobierno chino modificó sus leyes y ahora las empresas de su país necesitan un permiso de las autoridades para realizar ventas a compañías extranjeras. Asimismo, han surgido otros problemas pues el código de software utilizado en la aplicación es desarrollado por ingenieros en su sede de Beijing, lo que complica la venta desde un punto de vista técnico.



Además, los algoritmos basados en Inteligencia Artificial de TikTok, que muestran contenido nuevo a los usuarios según sus intereses y su historial de navegación, y son una gran parte de su éxito, no podrían ser vendidos de acuerdo con las nuevas reglas del Ministerio de Comercio de China que ByteDance dijo "seguirá estrictamente".



El interés de compañías estadounidense por TikTok está más que justificado debido a que se trata de una de las redes sociales más populares en la actualidad. De hecho, un informe de la firma de análisis Sensor Tower dio a conocer que, en agosto, TikTok fue la aplicación, que no es de juegos, más descargada en todo el mundo, con más de 63.3 millones de instalaciones.