Se aferran al primer lugar los Cerveceros

La novena de los Cerveceros de Santa María no tuvo mayores complicaciones para mantenerse en la cima del standing dentro de la campaña 2019 en la Liga Ranchera de Béisbol, luego de imponerse por partida doble a Los Six de Héctor Sifuentes.Este par de encuentros correspondientes a la séptima jornada de la temporada se celebraron en el parque municipal Helios.En el primer cotejo los visitantes se impusieron con pizarra de 13 carreras por 5 gracias a una excelente actuación del serpentinero Onassis Sirret en el centro del diamante, ponchando a 14 enemigos y regresar a la senda del triunfo en su cuenta personal.Posteriormente, en el vespertino, los actuales bicampeones repitieron al dosis pero ahora con una pizarra de 3 carreras por 0.En este choque el lanzador Alex García sustituyó al frecuente abridor del segundo partido para los Cerveceros, Alejandro Rodríguez, quien no pudo lanzar por lesión y lo hizo de una excelente manera blanqueando a sus adversarios y guiando al equipo a su dosceava victoria a cambio de solo dos reveses con los que continúan solitarios en la cima del standing.Por su parte, Los Six con este par de derrotas llegan a 12 en igual número de encuentros en la campaña para continuar en el fondo del standing.Los Six 5-13 CervecerosLos Six 0-3 Cerveceros