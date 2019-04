Se aferran Tigres a la Liga de Campeones

En Tigres están conscientes de lo que se juega en la Liga de Campeones y la oportunidad que tienen no la dejarán escapar, mencionó esta mañana Ricardo Ferretti.El director técnico de los felinos dijo que irán en busca de la serie para llegar a la Final del certamen."Es un torneo que nosotros hemos estado buscando, en dos oportunidades no lo hemos logrado y naturalmente ahora que estamos en Semifinal creo que todos somos conscientes que esta oportunidad no la debemos dejar escapar", señaló."Y vamos a hacer todo lo posible para lograrlo".Ferretti espera que su equipo se recupere tras el tropezón ante las Águilas en la Jornada 12 y se vea el nivel real de la escuadra."Es fundamental en este primer tiempo hacer las cosas bien, mejorar nuestra actuación del último juego y mejorando ciertas cosas que dejamos de hacer", señaló."Mañana espero que mi equipo retome el nivel, que es acostumbrado que nosotros hagamos un buen partido y naturalmente con esto tendré la confianza de sacar un buen resultado".