Se agarran a balazos policías estatales en Reynosa

Reynosa, Tamps.- Por causas desconocidas, una mujer y dos agentes de la Policía Estatal que estaban de descanso fueron agredidos a balazos por presuntos compañeros suyos y cayeron al canal Anzaldúas, resultando en uno de los elementos desaparecido.



Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:45 horas sobre el boulevard Luis Donaldo Colosio, casi en la avenida La Espuela, cerca de la colonia La Nopalera.



Un vehículo Ford Fussion color negro sin placas circulaba por la avenida Colosio rumbo al poniente cuando una camioneta Dodge Durango color rojo se emparejó con los tripulantes del carro y les dispararon múltiples balas.



El conductor del auto Fussion perdió el control y cayó a las aguas del Canal Anzaldúas, red primaria de riego del distrito 025.



El copiloto Gabriel Hugo Martínez Salas alcanzó a reaccionar y salir del vehículo para no ahogarse y alcanzó a ayudar a salir a la joven que los acompañaba, María Fernanda Pérez Velázquez, de 18 años.



La adolescente, residente de la colonia Rincón de las Flores, presentaba heridas de bala en una pierna, por lo que fue trasladada al Hospital General.



Martínez Salas, quien se identificó como activo de la Policía Estatal con residencia en Matamoros, explicó a los agentes que él solo iba de acompañante cuando de pronto hombres armados les dispararon desde la camioneta Durango.



Por portar un arma calibre nueve milímetro de la marca Pietro Beretta que no es de cargo, Martínez Salas quedó en calidad de detenido y fue trasladado a las oficinas de la Policía Ministerial Investigadora, donde fue sometido a un interrogatorio.



De acuerdo a las investigaciones posteriores, las autoridades ministeriales identificaron al piloto del carro Fussion como otro oficial activo de la Policía Estatal, Javier Eduardo Alvarado Becerra.



Aunque no se encontro ningún cuerpo dentro del vehículo que cayó al canal Anzaldúas, los testigos aseguran que el piloto nunca salió nadando y suponen que se ahogó.



Fuentes allegadas a la Policía Ministerial investigadora aseguraron que los agresores del vehículo Fussion también eran elementos de la Policía Estatal Acreditable, conocidos como "polinegros".