Se agota suero oral en Hospital del Niño

Pese a las indicaciones de la Secretaría de Salud para mantener hidratados a los niños durante las temperaturas más altas de hasta 38 grados centígrados, apoyados por el sobre de Vida Suero Oral, en el Hospital del Niño no cuentan con esta solución.Madres de familia denunciaron que esta solución de sales fue negada por el personal médico sin responder cuál sería la fecha de próxima entrega, o dar algún motivo del porqué no contaba con los sobres.También cuestionaron la indicación de los médicos sobre esta fórmula diluida en agua como la única forma de combatir la diarrea y deshidratación, pues al momento de solicitar un par de sobres el nosocomio no cuenta con estos.Aunque algunos de los médicos señalaron que esto no exime a las madres para mantener a los menores hidratados con agua natural y no algún otro líquido como jugos o bebidas energizantes.centígrados se han registrado en Saltillo.Vida Suero Oral es una fórmula en polvo que favorece la reposición de líquidos en forma inmediata, evitando la deshidratación.Ante el incremento de las temperaturas la Secretaria de Salud recomienda dar a los menores Vida Suero Oral, ya que aumentan las enfermedades diarréicas.Desde hace días la onda de calor acompañada de los incandescentes rayos de sol, son un peligro para la población, principalmente para niños y adultos mayores. Se espera que la próxima temporada de verano se leve más la temperatura en la región.