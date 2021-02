Se agotan en México vacunas contra Covid

Escuchar Nota

“Un día dicen: ‘Vamos a vacunar a todos los profesionales de la salud; al otro nos enteramos de que solo son unos cuantos, que se les olvidan los demás; que no han terminado de vacunar al personal de la salud, pero ya están vacunando maestros en Campeche; que la mayoría de los que recibieron la primera dosis ahora están colgados de la brocha y no pueden recibir la segunda”, señaló.

Lasestán por agotarse y desde mediados de enero los embarques están suspendidos.En tanto que las vacunas, cuya previsión era tenerlas entre mediados de enero y principios de febrero, aún carecen de registro sanitario por parte de Cofepris para su uso de emergencia en el país.A la fecha, de lasque México ha recibido, se han aplicado 673 mil 327, así que restan 93 mil 023.Sin embargo, según lade estas dosis están reservadas para la aplicación de los segundos esquemas y se prevé que para el 9 de febrero finalice la aplicación de la segunda dosis enEn tanto, se han vacunadoAnte ello,, consideró que la estrategia de vacunación es un verdadero caos y un ejercicio de improvisación.Además, cuestionó el“¿Qué van a hacer?, “¿van a poner una vacuna asin tener evidencia científica de que es segura y eficaz? “Si hacen eso, dentro de toda la tragedia y lo mal que se ha hecho, no creo que algo pueda superar eso. Para la vacuna Spunik V no existe documento científico donde describa”, alertó la especialista.El pasado 19 de enero elanunció que para el 25 de enero se tendrían 400 mil dosis de la vacuna Sputnik V y 250 mil más, para el 1 de febrero. Sin embargo, esto no sucedió.aseguró que en la primera semana de febrero llegarían 200 mil dosis de esta vacuna.Ese mismo día, lainformó que Cofepris tiene el expediente completo de la vacuna Sputnik, es decir, cuenta con los resultados de la fase 3 de los ensayos clínicos, pero para formalizar el proceso de aprobación es necesario que el propiohaga la solicitud de autorización.Ebrard también aseguró que para el 1 de febrero habría 50 mil dosis de lalo cual no se cumplió. También aseguró que presentaría su solicitud de autorización de emergencia la penúltima semana de enero, lo cual no ha ocurrido.Por otra parte,informó que a través del mecanismo de Covax, México recibirápero la OPS indicó que las vacunas que se otorgarán por este mecanismo estarán distribuyéndose hasta marzo.