Se agrava la salud de Kendal; piden ayuda para medicinas

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Solamente me dicen que su estado es grave, y pues desde un principio es neumonía, es el corazón que es una bacteria y ahorita que es un hongo y la verdad ya son dos medicamentos que tengo que comprar”, asegura Yoselyn Castro, mamá de Kendal, la pequeña de tres años de edad, que se encuentra hospitalizada.



Ahora presuntamente se trata de un hongo lo que está afectando a la pequeña Kendal de tres años de edad, quien se encuentra internada en el Hospital General de La Perla, del Instituto de Salud del Estado de México.



Me comentaron los doctores que tiene un hongo, ya no es una bacteria que es un hongo que hoy me van a dar otro medicamento para que lo compre aparte del que ya estoy comprando que cuesta 700 pesos, porque me dicen que en la farmacia no trabajan el medicamento para hongos", detalló Yoselyn Castro.



La situación se complica para la Familia de Kendal, pues por haber pedido apoyo a través de los medios de comunicación para comprar el medicamento y denunciar la situación de la niña, ahora no le han indicado cómo esta su hija.



"Que ya no me va a dar informes la jefa de medico de mi hija, ya no me va a dar ella informes porque vino un periodista y que ahora me lo va a dar el jefe de pediatría y ahorita todavía ya salí de la visita a las 12 y ahorita todavía no me dan informes de nada de cómo está mi hija", explicó la mamá de Kendal.



Sin embargo, Kendal sigue delicada.



"Mi hija se encuentra igual de delicada, se encuentra entubada y ahorita que le cheque es que tiene una inflamación donde tiene el catéter le pude sacar una foto donde ella esta y como presenta la inflamación”, aseguró Yoselyn Castro.



Así ahora además de comprar el Teicoplanina deberá adquirir otro medicamento, pese a que no tienen como cubrir esos gastos.



"Mi esposo gana 800 pesos a la semana y eso no nos alcanza para nada, mi hija necesita un medicamento, un tratamiento de 10 días donde el medicamento cuesta 700 pesos".



Grupo Imagen, solicitó una entrevista con el Sector Salud del Estado de México y aún estamos en espera de la respuesta.



Con información de Excélsior