Se ahorca hombre en La Madrid

Un hombre de 54 años de edad decidió quitarse la vida ahorcándose con un cable en el interior de su vivienda en la colonia La Madrid, mismo lugar donde hace tres años su cuñado acabó con su existencia de igual manera.El hallazgo ocurrió alrededor de las 19:00 horas, en la casa marcada con el número 1219 de la calle Rubén Dario, cuando la esposa de Miguel Ángel Leos garza entró al comedor y se llevó la sorpresa de verlo colgado con un cable de una varilla.En ese momento pidió ayuda al Sistema de emergencias 911 para pedir el arribo de una ambulancia, mientras que los familiares descolgaron el cuerpo con la esperanza de salvarlo.Al lugar se desplazaron paramédicos de la Cruz Roja y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales por lo que se dio aviso a las autoridades de la Fiscalía general del Estado quienes realizaron el acordonamiento del hogar para los peritajes correspondientes.Tras los hechos la madre de familia se encontraba desconsolada al no poder creer que su pareja se había quitado la vida, por lo que tuvieron que tranquilizarla y sacarla de la propiedad.Se dio a conocer que el hombre llevaba años dedicándose a la mecánica, pero actualmente no tenía trabajo, motivó que pudo orillarlo a una fuerte depresión para tomar la fatal decisión de terminar con su existencia.Por fuentes extraoficiales, esta fue la segunda ocasión en que Miguel Ángel quiso ahorcarse, pues hace algunos meses el hombre pidió ayuda al sistema de emergencias 911 ya que tenía la intención de ahorcarse, pero en aquella ocasión los operadores lograron evitar la desgracia.Meses más tarde, el ahora occiso logró su cometido y al encontrarse solo en la vivienda optó por la salida fácil, dejando a su esposa Guadalupe y a su hijo en completo abandonó.Los restos fue trasladados al servicio médico forense para practicarle la necropsia de ley y dictaminar la causa exacta de la muerte, siendo éste el suicidio número 40 región sureste.