Se ahorca víctima de depresión

Acuña, Coah.- Una mujer encontró a su hermano sin vida en el interior de su vivienda ubicada en la calle Iturbide sin número en la población de San Carlos, municipio de Jiménez, Coahuila.



Fue en los últimos minutos del jueves cuando Nery Lizbeth Martínez, de 44 años, angustiada por tener días de no ver a su hermano, acudió a su domicilio a buscarlo.



Para su mala sorpresa, al llegar lo encontró colgado de una soga atada a su cuello y el otro extremo al marco de la puerta, solicitando el apoyo de los policías de esta comunidad, mismos que reportaron el incidente a la Fiscalía General del Estado.



Al llegar los elementos a este sitio, Nery Lizbeth les comunicó que encontró a su hermano Apolonio Martínez Capetillo, de 42 años, ahorcado. Manifestó que se encontraba en depresión porque no contaba con trabajo y además era adicto a las drogas.



El cuerpo fue descolgado por los oficiales investigadores.





Víctima:



Respondía al nombre de Apolonio Martínez Capetillo y tenía 42 años de edad



Su hermana Nery acudió a buscarlo luego de no tener noticias de él