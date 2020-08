Se aísla la Alcaldesa de San Pedro por Covid, espera resultado

Escuchar Nota

San Pedro, Coah.- Luego de que colaboradores cercanos a la alcaldesa Patricia Grado, resultaran positivas a coronavirus, la Munícipe se mantiene en aislamiento, en tanto le entregan los resultados para confirmar o descartar la enfermedad.



Vía telefónica confirmó lo anterior y dijo que en lo que va de la pandemia se han contagiado al menos 30 trabajadores de diferentes áreas, pero apenas el lunes, personas muy cercanas a ella le dijeron que estaban contagiadas, por lo que el miércoles se hizo unos estudios, para luego hacerse la prueba y en tanto no tenga los resultados, la obliga a resguardarse a fin de no afectar a nadie más.



Grado Falcón, dijo que afortunadamente no presenta ningún síntoma, pero puede que sea portadora del virus asintomática y debido a que ha estado asistiendo a eventos como parte de su agenda de trabajo, sería una irresponsabilidad no detener sus actividades, tomando en cuenta que hay personas que se acercan con ella para hacer alguna petición, muchos de ellos adultos mayores que están dentro de los grupos de riesgo.