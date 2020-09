Se alía GM ahora con la firma Nikola

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Este martes en Detroit, Nikola Corporation y General Motors Co. anunciaron una alianza estratégica con sus diferentes filiales, que comienza con el proyecto Nikola Badger.



Según el acuerdo, General Motors desarrollará ingeniería y manufactura para Nikola y alta manufactura para Nikola Badger, y recibirá 11% de las acciones de la empresa, además del derecho de contar con dominio en el Consejo Directivo.



GM aprovechará también la alianza para posicionarse en mercados más amplios en celdas de combustible de hidrógeno Hydrotec y los sistemas de baterías Ultium.



En un comunicado, GM destaca que la alianza conlleva reducciones de costos a través de los programas de Nikola, incluyendo Nikola Badger, Nikola Tre, Nikola One, Nikola Two y NZT.



Como parte del acuerdo, Nikola utilizará el sistema de baterías Ultium de General Motors y la tecnología de celdas de combustible de hidrógeno Hydrotec, lo que representa un hito en la comercialización de General Motors.



Nikola intercambiará 2 mil millones de dólares en acciones ordinarias recién emitidas por contribuciones específicas y tendrá acceso a las partes y componentes probados y validados en materia de seguridad a nivel mundial de General Motors.