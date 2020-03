Se alista Coahuila para cierre parcial de la frontera con EU por coronavirus

Escuchar Nota

“Nuestra preocupación ha sido y es que las medidas para reducir la posible propagación del virus, que no afecten a las personas, sobre todo a las que viven al día. Es evidente que la frontera de Estados Unidos con México no es lo mismo que la frontera de EU con Canadá”, indicó el canciller.

Coahuila se alista para el cierre parcial de fronteras, que implicará la parálisis del tránsito vía terrestre en poblaciones como Piedras Negras y Ciudad Acuña.De acuerdo con el canciller Marcelo Ebrard Casaubón el acuerdo que el Gobierno de México tomó junto con Estados Unidos para que este virus no se propague más en América del Norte es unDicha medida. “No tiene que ver con transporte aéreo”, indicó Ebrard Casaubón.El cierre de fronteraen territorio estadounidense.Apenas ayer, durante la reunión de los Gobernadores de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, se dio a conocer que en la franja fronteriza de estas tres entidades, existen cerca de 25 mil migrantes varados en territorio mexicano, lo que implica un serio problema en materia de salud, económico y social.Rolando Salinas, comisionado de Eagle Pass confiermó y Paul del Rincón, Director de Aduanas, confiermaron la orden de no recibir inmigrantes, van a expulsar a todos lo que están detenidos en oficinas de la Border Patrol y de visas que no son esenciales.La orden de que no entren ya turistas será efectivo hoy a las 12 de la media noche.