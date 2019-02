Se ampara para no ser detenida en Irlanda Karime Macías

La Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) amplió su solicitud de detención provisional con fines de extradición en contra de Karime Macías Tubilla, esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, ya que pidió la intervención del gobierno de Irlanda del Norte para que proceda a su captura. Lo anterior se desprende del juicio de amparo que promovió Karime, donde la Fiscalía General de la República detalló que antes de concluir el sexenio de Peña Nieto, la PGR no sólo pidió el apoyo de Gran Bretaña, sino también de Irlanda del Norte, para que le ayuden a detener a la esposa del ex mandatario estatal.Macías Tubilla busca evitar ser detenida tanto en Inglaterra como en Irlanda del Norte, luego de que un juez local concedió a la Fiscalía General del Estado de Veracruz una orden de aprehensión en su contra por su probable intervención o participación en el delito de fraude específico, en agravio del patrimonio del mencionado gobierno estatal.En estos momentos, el juicio de amparo interpuesto por Karime Macías fue sobreseído porque el juzgador señaló que no puede emitir alguna resolución por un acto que no se ha concretado en nuestro país, es decir, la detención. Asimismo, el juzgador declinó seguir conociendo el asunto, bajo el argumento de que los cargos que se le imputan a la esposa de Duarte presuntamente se cometieron en Veracruz, motivo por el cual corresponde a un juez federal de dicha entidad asumir el caso una vez que ella ingrese a territorio nacional. Karime ya impugnó la decisión del juez federal, por lo que su amparo en revisión fue admitido a trámite por un Tribunal Federal.Con información de Milenio