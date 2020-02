Se amparan por desabasto de fármacos en CDMX

Escuchar Nota

"Queremos una respuesta más puntual; el simple diálogo no hace que lleguen los medicamentos.



"Queremos pruebas fehacientes de que llegarán los medicamentos no a cuentagotas, sino de manera permanente", dijo Israel Rivera, papá de Dhana, paciente oncológica del Hospital Infantil de México.

"Las mesas no han funcionado. Es la tercera reunión (con la Secretaria de Gobernación).



"Si ellos traen bronca con las farmacéuticas que las resuelvan", indicó.

Papás de niños con cáncer que se atienden en lainformaron que se han interpuesto 105 amparos a nivel nacional por el desabasto de fármacos oncológicos., los padres aseguraron que las autoridades se han mostrado abiertas al diálogo, pero no han resuelto el desabasto.Cinco de los amparos son en la Ciudad de México: cuatro de papás del Hospital Infantil y uno más del Centro Médico Nacional Siglo XXI; se realizaron ante el Juzgado Décimo Segundo del Distrito de la CDMX.Con estos recursos, se ordena que los pacientes reciban de inmediato los medicamentos en lo que se resuelve el proceso legal.Los papás buscan que se garanticen los medicamentos a sus hijos y que se actúe en contra de las autoridades si no los entregan; las sanciones pueden ser desde administrativas hasta penales.Afirmó que la forma en que las autoridades pueden desarticular este movimiento es frenando el desabasto.Omar Hernández, papá de Dalexandro, paciente oncológico del Hospital Infantil de México, indicó que en la reunión que sostendrán este lunes con Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, denunciarán que el gabinete de salud no está cumpliendo., aseguró que en esta institución hay desabasto de medicamentos oncológicos desde noviembre.Talía Paredes, hija de Leticia, mujer de 54 años con cáncer metástasico que se atiende en el Hospital Adolfo López Mateos del ISSSTE, denunció que desde el pasado 16 de enero su mamá no recibe el medicamento que requiere., indicó que en el Hospital General de Tijuana 81 niños no tienen su medicamento oncológico.Los papás indicaron que el problema de desabasto sucede en hospitales de Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Estado de México y Baja California.