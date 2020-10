Se ampliará Programa de Fertilizantes a tres entidades: Sader

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos Arámbula, anunció la ampliación del Programa Fertilizantes para el Bienestar a los estados de Morelos, Tlaxcala y Puebla.



En conferencia de prensa, detalló que en Morelos está la oferta del fertilizante destinado a la producción de maíz y de arroz para el ciclo de primavera-verano 2021; en Tlaxcala se apoyará para el cultivo de avena, para el ciclo otoño-invierto 2020-2021, y en Puebla será para hortalizas y maíz elotero, de igual manera para el ciclo otoño-invierno 2020-2021.



Indicó que esta ampliación de la capacidad productiva se da en función de los resultados en particular del estado de Guerrero, en donde más de 340 mil productores fueron beneficiados, de los cuales más del 20 por ciento fueron nuevos, con relación a los que se apoyaron el año pasado. Del padrón total, el 43 por ciento son mujeres.







“Entregamos a tiempo, y sobre todo en las formulaciones adecuadas, y a todos los beneficiarios 156 mil toneladas de fertilizantes en los 81 municipios. Un dato importante es que con ello cubrimos una superficie de 521 mil hectáreas”, dijo Villalobos Arámbula.



En Palacio Nacional, Areli Cerón Trejo, coordinadora del programa Fertilizantes para el Bienestar, detalló que la estrategia en Morelos, Tlaxcala y Puebla se llevará acabo de manera similar a Guerrero, la entrega será de manera directa a cada uno de los productores mediante Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex). Indicó que se iniciará con un presupuesto aproximado de 190 millones de pesos.



De igual manera, dio a conocer que en los siguientes días se iniciará una labor de supervisión en el estado de Guerrero, para atender “la demanda que nos han venido haciendo en la entidad de que veamos algunas personas que no ocuparon de manera correcta el fertilizante”. Señaló que aquellos productores que fueron beneficiados en este ejercicio y no presenten ninguna irregularidad, tendrán el pase de manera automática para continuar en el programa.